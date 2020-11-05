

Şarkıcı, ikinci en yüksek oyu da Minnesota’dan aldı. Bu eyaletten 7 bin 789 oy alan West sırasıyla Kentucky, Colorado ve Oklahoma’dan en çok oy topladı. West, oy pusulasında yer aldığı hiçbir bölgede yüzde 0,5’lik oy almayı başaramadı.