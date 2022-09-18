"PORNO BAĞIMLILIĞI AİLEMİ YIKTI"

West, ardından Hollywood'u büyük bir geneleve benzetti ve kendisinin de porno bağımlısı olduğunu, bunun ailesini yıktığını belirtmişti.

Rapçi, daha sonra yaptığı paylaşımlarda da Kardashian ile bir yazışmasının ekran görüntüsünü yayınlamıştı. Bu konuşmalarda Kardashian'ın eski kocasına "Lütfen keser misin!" mesajı gönderdiği görülmüştü. West ise ona "Hayır. Yüz yüze konuşmamız gerek." diye yanıt vermişti. West, sonra da çocuklarının hangi okula gideceği konusunda neden kendisinin söz hakkı olmadığını sormuştu. Kanye West "Neden sen konuşuyorsun, yarı beyaz olduğun için mi?" diye başka bir soru yöneltmişti.