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Kanye West: Hiç kitap okumadım! - Magazin haberleri

Kanye West: Hiç kitap okumadım!

ABD'li rapçi Kanye West, bir itirafta bulundu. Hiç kitap okumadığını söyleyen 45 yaşındaki West, "Kitap okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi bir şey" dedi

18.09.2022 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Reality show yıldızı Kim Kardashian, 2014 yılında nikah masasına oturduğu rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini 2 Mart'ta bitirmişti. Ayrılığın ardından adını 'Ye' olarak değiştiren West, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

  • "HİÇ KİTAP OKUMADIM!" 

    Rapçi, katıldığı Alo Mind Full podcast'inde "Hiç kitap okumadım!" ifadelerini kullandı.

  • "BRÜKSEL LAHANASI YEMEK GİBİ BİR ŞEY”

    Sunucu Danny Harris'in kendisine bir kitap önermesiyle bu açıklamayı yapan 45 yaşındaki West, "Bu kitabı okumadığımı söyledin ama ben zaten hiç kitap okumadım ki. Kitap okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi bir şey..." dedi.

  • ESKİ EŞİNİ VE ONUN ANNESİNİ HEDEF ALMIŞTI

    West, geçtiğimiz haftalarda da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

    Rapçi, geçtiğimiz perşembe günü yayınladığı mesajda eski eşi ve onun annesi Kris Jenner'ı hedef almıştı.

  • "SANA DA BUNLARI YAPMASINA İZİN VERME"

    Kylie Jenner'ın eski asistanı Victoria Villarroel'den bir ekran görüntüsü alan West, "Kris'in sana da Kylie ve Kim'e yaptığını yapmasına izin verme!" diye yazmıştı.

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