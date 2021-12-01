AYRILIĞI KABULLENEMEDİ

Öte yandan Kim Kardashian, boşanma sürecinde eşinin yeni albümünün tanıtımında gelinlikle kamera karşısına geçerken, artık "Ye" olarak anılmak isteyen West ise açıklamalarıyla adından söz ettirmişti.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren Kanye West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir paylaşımda daha bulunmuştu.

Ünlü rapçi, Instagram hesabından Kardashian ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlamıştı. West'in bu gönderisi sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Kardashian'ın Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığını dile getiren kullanıcılar, Kanye West'e tepki göstermişti.