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Kanye West eşi Kim Kardashian'ı aldatıp övünüyormuş! - Magazin haberleri

Kanye West eşi Kim Kardashian'ı aldatıp övünüyormuş!

Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yeni albümünde yer alan 'Hurricane' isimli şarkıda "İki çocuğun üzerine aldattım." sözlerine yer veren West'in Kardashian'ı bir değil birkaç kadınla aldattığı ve bu durumla övündüğü ileri sürüldü

21.09.2021 - 17:12 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2014 yılında evlendiği Kim Kardashian (40) ile boşanacakları haberleriyle gündemde olan Kanye West (44) cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. West'in ekibinden adı açıklanmayan bir kaynak, ünlü rapçinin 2016 yılında çıktığı Saint Pablo turnesi sırasında çalışanlarıyla yaptığı bir sohbette, meslektaşı Christina Milian ile birlikte olduğunu ve bunu kendi ağzıyla söylediğini anlattı. Aynı kişi, üstelik Kanye West'in bununla övündüğünü de sözlerine ekledi.

  • "TARİH BELİRTMEDİ"

    Söz konusu kaynak, "West bu ilişkinin Kardashian ile evliyken mi yoksa daha önce mi yaşandığını belirtmedi." diye konuştu.

    Fakat bu konuyu irdeleyen bazı takipçilerin hesaplarına göre ünlü rapçi, bu kaçamağı Kim Kardashian ile evli olmasa bile sevgili oldukları sırada yaşadığı ileri sürüldü. Çift, 2014 yılında evlendi, 2012'de ise flört ediyordu.

  • KABA BİR DİL KULLANDI

    Her ne kadar Kanye West'in Christina Milian ile ilişkisinin zamanı net olarak belli olmasa da aynı kişi, ünlü rapçinin evliyken de eşini aldattığını itiraf ettiğini öne sürdü. Bu iddiaya göre de West, Kim Kardashian ile evliyken farklı kadınlarla da ilişki yaşadığını hiç kibar olmayan bir dille anlattı.

  • "HER ŞEYİ AĞZINDAN KAÇIRIYORDU"

    Kanye West'in ekibinde görev alan söz konusu kişi, bu itirafları yaptığı dönemde ünlü müzisyenin ruhsal durumunun çok iyi olmadığını da sözlerine ekledi. Aynı kişi, "Kanye, sadece kendi ekibindeki kişilerin yer aldığı bu konuşma sırasında her şeyi ağzından kaçırıyordu." diye konuştu. Kaynak, "Kanye o sırada Kim'i aldatmaktan söz ediyordu. Sonra aniden Christina Milian ile kaçamak yaptığını anlattı. Bir kulüpte vakit geçirdikten sonra çok kısa sürse de cinsellik yaşamının ne kadar güzel olduğunu anlattı." ifadelerini kullandı.

  • 'ŞARKI SÖZLERİYLE HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR' İDDİASI

    Öte yandan şu sıralar kendini yeni albümü 'Donda'nın çalışmalarına veren West'in, 'Hurricane' isimli şarkısının sözleriyle şimdiye kadar yanlış yaptığı her şeyi itiraf ettiği ileri sürülmüştü. Bu iddialar arasında ünlü rapçinin Kardashian'ı ikinci çocuklarından sonra aldattığı da yer almıştı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algılamıştı.

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