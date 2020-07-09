Adaylık açıklamasına rağmen henüz başvuru yapmaması, West hakkında bu adaylığın gerçek olmadığı, yeni albümü için bir tanıtım çalışması olduğu iddialarına yol açtı. West, Forbes’a verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, “Albümümü ücretsiz veriyorum” ifadesini kullandı.



West ayrıca, partisinin adının “Doğum Günü Partisi” olacağını söyleyip, “Çünkü kazandığımızda herkesin doğum günü olacak” dedi.