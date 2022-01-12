Yapımcılığını Gold Film'den Faruk Turgut'un üstlendiği Kanunsuz Topraklar dizisinin senaryosunu Can Sinan kaleme alıyor. FOX TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden Kanunsuz Topraklar ilgi çekici konusu ve yetenekli oyuncu kadrosuyla her hafta gündemde. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Kanunsuz Topraklar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İşte 12 Ocak Çarşamba Fox TV yayın akışı ve Kanunsuz Topraklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu sorusunun cevabı