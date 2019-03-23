Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de Rodos Adası'nı fethetmek üzere Muğla'da kullandığı yol güzergâhının kültür turizmine kazandırılması için 2015'de İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kamuya dönük 1102 proje arasında yer alan 'Kanuni Yolu' mansiyon ödülüne layık görüldü.

'Kanuni Yolu', 5 kategoride (Sosyo Ekonomi, Kültür, Güvenlik ve Asayiş, Kamu Hizmetlerini Geliştirme, Vatandaşa Hizmet) değerlendirmeye alınan 1102 proje arasında önce sergilenmeye değer görülerek, ödüle aday 100 projeden birisi seçildi. 'Kanuni Yolu', son değerlendirmede 5 kategoride ilk 50, 'Kültür' kategorisinde ilk 10 proje arasına girdi. Sonrasında ise bakanlıklardan uzman seçici kurul tarafından Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.