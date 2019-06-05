05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü "Mini Kanun Projesi" kapsamında 81 ilde öğrencilere kanun çalmayı öğretecek.
Baktagir, kanunun, Türk musikisinin çok değerli bir enstrümanı olduğunu söyledi.
Türk musikisinin köklü olduğunu vurgulayan Baktagir, Türk Sanat Müziği'nin gelecek kuşaklara küçük yaşta aktarılması gerektiğini anlattı.
Birikimlerini gençlere sunmak istediğini ifade eden Baktagir, "Benim hayalim kendi ülkemin bu güzel değerlerini birebir gençlere aktarmaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızın bizleri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluşturma isteği var. Bunu ben de çok gönülden arzu ediyorum. İnşallah Allah kısmet ederse, Türkiye genelinde bizim o yarınlarımızın güzel ışıklarını, sanata güzellikler katacak genç değerlerle buluşmamız bir manada devrim niteliğinde güzelliklere dönüşür." diye konuştu.
Baktagir, projesini 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattığını bildirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu projenin başlaması konusunda destek verdiğini aktardı.
MİNİ KANUN PROJESİ
Gençlerle buluşmak için ciddi çalışmalar yaptığını belirten Baktagir, şöyle devam etti: "Şuna inanıyorum; Türk musikisi derin bir müziktir. Bizim ülkemizde de köklü bir musikimiz var, bu musikinin bir eğitimi var. Ancak bir taraftan batı müziği eğitimi var ve olmalı. Bunu eşitlemek gerekiyor. İlk önce kendi kültürümüzü ve makamsal yapımızı enstrümanlarımızın referansı ile vermemiz gerekiyor. Bugün o makamsal yapımızın aralıkları herhangi gibi bir Batı müziği enstrümanında yok. Temel eğitimde "Mini Kanun Projesi" çok büyük bir önem taşıyor.
O da bizim makamlarımız hicaz, rast, hüseyni, saba, hüzzam gibi Batı müziğinde olmayan o ince perdeleri o ses aralıklarını biz kanun gibi mandal adı verdiğimiz basit bir tertibat sayesinde çocuklara birebir duyma yoluyla verme imkanına sahibiz. Aynı zamanda bu güzel enstrümanla halk arasında piyano olarak görülen kanun, Batı müziği ezgilerine de icraya uygundur. Her iki müzik türünü kuşatan enstrüman ile aslında en büyük hayalim Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızın sınıflarına referans enstrümanı olarak katabilmek. Bu manada çok ciddi çalışmalar yapıyorum. Yakında bunun startını alacağız. Bu birikimlerimizi paylaştıkça, bizim köklü müziğimizin güzellikleri temelde verilmiş olacak. Bu beni heyecanlandırıyor. Öz kültürümüzün güzellikleri olması gereken şekilde gençlerle buluşturmalı ki bu manada müfredat çalışmaları var. Bizim emeğimize de saygı duyulmuş oluyor."
Baktagir, en kısa sürede Türkiye'nin tüm illerini gezerek öğrencilerle buluşma arzusu içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!