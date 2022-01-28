Sarı kantaron otu aktarların ve baharat pazarlarının en renkli demetleri olarak karşımıza çıkıyor. Bazı bölgelerde Kılıç otu, Mayasıl otu ve Koyunkıran otu isimleriyle de bilinen kantaron otu dünyanın pek çok bölgesinde kendiliğinden yetişebiliyor. Faydaları saymakla bitmeyecek olan kantaron otunun hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını öğrendiğinizde epey şaşıracaksınız. Gelin, Kantaron Otu Ne İşe Yarar, Kantaron Otu Yağı ve Kantaron Otu Çayı faydaları sorularının cevaplarına birlikte bakalım...
Kantaron Otu Ne İşe Yarar?
Küçük sarı çiçekleriyle Avrupa’dan Kuzey Amerika'ya kadar pek çok coğrafyada yetişebilen Kantaron Otu Faydaları saymakla bitmiyor. Ruh sağlığından cilt hastalıklarına kadar çok geniş bir kullanım alanı bulunan Kantaron Otu Faydaları şöyle sıralanabilir:
Kantaron otu yoğun antiseptik özelliklere sahiptir bu sebeple de vücudumuzun mikroplara karşı direnç kazanmasını kolaylaştırır.
Kantaron otunun iltihap önleyici etkisi vardır bu yüzden vücutta oluşan iltihaplı hastalıkların tedavisinde faydalıdır.
Kantaron otu hücrelerin kendini yenilemesini daha hızlandırır bu da iyileşmesi uzun süren yaraların daha hızla iyileşmesini sağlar.
Kantaron Otu Cilde Faydaları yadsınamayacak düzeydedir. Egzama, varis gibi cilt hastalıklarına sahip olanlar kantaron otu kullanarak Kantaron Otu Cilde Faydalarından yararlanabilir.
Güneş yanığı ya da güneş lekelerinin tedavisinde, Sivilce ve akne tedavisinde, sivilcelerden kalan izlerin tedavisinde Kantaron Otu Yüze Faydalarından yararlanılır.
Kantaron Otu Çayı ve Kantaron Otu Yağı, kantaronun en sık tüketildiği iki yöntem olarak karşımıza çıkar. Kantaron Otu Çayı hazmı kolaylaştırması, sindirim problemlerini gidermesi ve iştah açıcı etki göstermesiyle nam salmıştır.
Kantaron Otu Çayı mide problemleri yaşayanların, gastrit ve reflü gibi hastalıklarla yaşamaya çalışanların hayatını kolaylaştırıyor.
Sarı Kantaron Otu Faydaları elbette bunlarla bitmiyor. Şimdi gelelim Sarı Kantaron Otu Faydaları konusunun kadınlara özel konusuna. Sarı Kantaron Otu hormon düzensizliği yaşayan kadınların da imdadına yetişiyor. Kadınların adet dönemlerinde sarı kantaron otu çatı içmeleri adet sancılarını dindirmeye yardım ediyor.
Sarı Kantaron otu Faydalarından biri de menopoz dönemindeki kadınlarla ilgili. Menopoz döneminde kadınlar rahatlamak için sık sık sarı kantaron otu çayına başvuruyor.
Kantaron Otu Saça Faydaları açısından da oldukça önemli. Kantaron Otu Yağı ile saç köklerinin beslenmesi saç dökülmesini önler, saç derisinde oluşacak egzamanın tedavisinde ve kepek oluşumunda etkisi olan Kantaron Otu Yağı Kantaron Otu Saça Faydaları açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
Kantaron Otu Nerelerde Kullanılır?
Kantaron otu cilt rahatsızlıklarında, mide problemlerinde, kadınlarda hormon bozukluklarında, bel ve baş ağrısı gibi çok sık yaşanan ağrıların tedavisinde kullanılıyor. Ancak fiziksel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan Kantaron Otunun Faydaları bununla bitmiyor.
Kantaron Otu aynı zamanda doğal bir sakinleştiricidir. Yoğun stres altında olan ve bu stresten kaynaklı olarak uykusuzluk problemleriyle boğuşan kişilerde antidepresan etkisi yaratıyor.
Kantaron Otu Çayı Nasıl Demlenir?
Geldik en önemli sorulardan biri olan Kantaron Otu Çayı Nasıl Demlenir sorusunun cevabına. Kantaron Otu Çayı kaynatılmamalı, sıcak suyun içinde bekletilerek demlenmelidir. Sarı Kantaron otu tohumu ya da çiçeklerini bir demliğe koyun, üzerine sıcak su dökün ve demlenmeye bırakın.
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