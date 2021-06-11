Kantar bile bozuldu! İkinci el oto fiyatına

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Uluabat Çiftliği tarafından satışa çıkarılan 1 ton 150 kiloluk boğa günde 15 kilo yem yiyor. 26 ayda bu kiloya ulaşan boğa, görenleri korkutuyor.

Çıktığı kantarı bozan dahi bozan dev boğayı Kurban Bayramı için özenle beslediğini anlatan Mehmet Verep, "Boğamız 1 ton 150 kilo. Kurban bayramında 1 ton 300 kiloyu bulmasını bekliyoruz. 26 aylık olan bu boğayı 1 yıldır çiftliğimizde özenle besliyoruz. İlk başlarda ot ağırlıklı beslediğimiz boğamızı son beside arpa ezmesi kesif yemiyle besledik" dedi.

Boğanın günde 15 kilo yem yediğini belirten Verep, "Bu boğamızı 50 bin liradan satışa çıkarttık. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıla nazaran yüzde 30 arttı. Maliyetler yüzde elli arttı. Biz buna rağmen yüzde 30 zam yaptık. Bu yıl kurbanlıklara büyük talep var. Çiftliğimizdeki kurbanlıkların üçte ikisini sattık" diye konuştu.