Kanseri yenen işçinin hobi olarak başladığı saksı üretimi gelir kapısı oldu - KAHRAMANMARAŞ

AA

Dulkadiroğlu Mahallesi'nde yaşayan ve duvar dekorasyon işiyle uğraşan 54 yaşındaki Deligöz'e, vücudunda şiddetli ağrılar nedeniyle 2017'de gittiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'nde kan kanseri teşhisi konuldu.Deligöz, hastalığı nedeniyle hem Necip Fazıl Şehir Hastanesi hem de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.Bu süreçte moralini yüksek tutmaya çalışan Deligöz, bir hobi bulmak için araştırma yaptı. İnternette izlediği videodan etkilenen Deligöz, kumaş ve çimentoyu birleştirip saksı yapmaya başladı.Deligöz, kalıplar üzerinde şekil verip boyayarak birbirinden farklı saksılar üretti.İki yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Deligöz, hobi olarak yapmaya başladığı saksıları pazarlayarak gelir elde ediyor.Deligöz, AA muhabirine, kanseri yenmenin yanında yeni bir meslekle yaşama tutunmanın sevincini yaşadığını söyledi.Tedavi sürecinde saksı üretiminin kendine iyi geldiğini ifade eden Deligöz, yeni konsept saksıların yoğun ilgi gördüğünü anlattı.Deligöz, piyasadan gördüğü ilgi üzerine seri üretime başladığını belirterek, şunları kaydetti:"2 yıl önce kanser hastası oldum. Kendimi bu tür arayışlara verdim. Çok şükür kanseri de yendim. Şimdi hobi olarak yaptığım iş yeni mesleğim oldu. Kumaş ve çimentonun birleşimi sonrası kuruması, boyanması ve bekleme sürecinin ardından 3 günde saksılar meydana geliyor. Kahramanmaraş'ta çiçekçilere ve çevre illere toptan satış yapmaya başladım. Kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Halkın ilgisi de var. Saksıların, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Nevşehir başta olmak üzere birçok yakın ile de dağıtımını yapıyoruz."Kumaş saksıların küçük boylarını 4, en büyük boyunu ise 35 liradan sattığını aktaran Deligöz, yeni işinin hem sağlık hem de ekonomik anlamda kendine iyi geldiğini vurguladı.