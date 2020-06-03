Kansere yakalanan 2 yaşındaki İdlibli Lujeyn tedavi için yardım bekliyor

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanları yüzünden İdlib'in Serakb ilçesindeki evlerini 6 ay önce terk etmek zorunda kalan Isteyf ailesi, Binniş ilçesine göçtü.
Burada zor günler geçiren ailenin 2 yaşındaki kızı Lujeyn'e, 2 ay önce kan kanseri teşhisi konuldu.
Lujeyn, İdlib'deki hastanelerde gerekli ilaçların bulunmaması ve kısıtlı imkanlar yüzünden gerekli tedaviyi göremiyor.
Durumu gün geçtikçe kötüleşen kız çocuğu, bu sürede yaklaşık 5 kilogram zayıfladı.
Yoksulluk içinde yaşayan Isteyf ailesi, tek çocukları olan Lujeyn'nin eski sağlığına kavuşması için uzanacak yardım elini bekliyor.
Anne Um Lujeyn Isteyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının kanser olduğu öğrendiklerinde şoke olduklarını belirterek "Çocuğum 2 yaşında sapasağlamdı. Ancak kısa süre içerisinde ağız kuruluğu, iştahsızlık oldu. Ona verdiğimiz ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar fayda etmiyor." dedi.
Kızının tam donanımlı bir hastanede tedavi olması gerektiğini ifade eden anne, "Kızım yaklaşık 1,5 aydır her 4 günde bir kemoterapi tedavisi görüyordu, ilaçlar alıyordu. Doktoruna en son ziyaretimizde ilaç stoklarının bittiğini ve tedavinin sadece Türkiye'de olduğunu söyledi." diye konuştu.
Anne Isteyf, kızını Türkiye'de tedavi ettirmek istediğini belirterek "Kızım günden güne gözümün önünde eriyip gidiyor. Yemek yiyemiyor, çok yoruluyor ve durumu gittikçe kötüye gidiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Türkiye'nin kapılarını açmasını bekleyeceğim. Tek umudum Türkiye'den uzanacak yardım eli." ifadelerini kullandı.
,Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa
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