Kanserden vefat eden annesi anısına bisikletiyle dünyayı dolaşacak

Annemin söyledikleri beni çok etkilemişti, o gün kendime bir söz verdim ve gezmeye başladım İlk gezimi 2019'da Azerbaycan'a gerçekleştirdim fakat o dönem çalıştığım için dönmek zorunda kaldım. O gün kendime bir söz verdim ve geriye dönmemek üzere bu yola devam edeceğim dedim."