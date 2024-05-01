Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kanser ve Covid-19 ile mücadele eden Jeff Birdges: Ölümle dans ettim - Magazin haberleri

        Kanser ve Covid-19 ile mücadele eden Jeff Birdges: Ölümle dans ettim

        Lenf kanseri nedeniyle kemoterapi aldığı sırada Covid-19'a yakalanan Jeff Bridges, "Ölümle dans ettiği" o dönemde, artık ölmeye hazır olduğunu anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üç yıl önce kanserle mücadele ettiği sırada Covid-19'a yakalanan ve ölümden dönen Jeff Bridges, artık sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu söyledi.

          'Büyük Lebowski' filminin 74 yaşındaki yıldızı, 2021 yılında lenfoma nedeniyle kemoterapi alırken bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemde Covid-19'a yakalanmıştı.

        • 2

          "ÖLMEYE HAZIRDIM"

          Sağlığına kavuşan Jeff Bridges, tedavi sürecinde "ölümle dans ettiğini" ve "gitmeye hazır" olduğunu hissederek "teslimiyet moduna" girdiğini açıkladı. Ancak oyuncu Covid-19'u atlatan insanlardan alınan kanın kullanılmasını içeren plazma tedavisinin yardımıyla iyileşti.

        • 3

          Page Six'e konuşan ünlü yıldız, ölümle yüzleşmesinin bir "Öğrenme deneyimi" olduğunu açıklayarak, "Zihnin tüm bunları unutabilmesi inanılmaz" ifadesini kullandı.

          2020'de kemoterapiye başlayan ünlü oyuncu, başlangıçta başarılı bir tedavi sürecindeyken Covid-19'a yakalanınca durumu ağırlaşmıştı. Hastanede her iki hastalığın birden acısını çekerek neredeyse pes edecek noktaya geldiği 5 ay geçirmişti.

        • 4

          "Ölmeye oldukça yakındım" diyen Jeff Bridges; "Doktorlar bana 'Jeff, savaşmalısın. Sen dövüşmüyorsun' dedi. Teslim modundaydım. Gitmeye hazırdım. Ölümle dans ediyordum" ifadesini kullandı.

          Haftada üç kez fizik tedavi seansını içeren uzun bir sürecin ardından Bridges, Covid-19'u yendi ve kanseri geriledi.

        • 5

          Kanser ve Covid-19 süreci, Jeff Bridges'ın başrollerini John Lithgow ve Amy Brenneman'la paylaştığı 'The Old Man' dizisinin prodüksiyonuna 15 aylık bir ara vermek zorunda bıraktı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!
        Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Eksi 15'te göle girdi
        Eksi 15'te göle girdi
        TFF'den seçim açıklaması!
        TFF'den seçim açıklaması!
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Habertürk Anasayfa