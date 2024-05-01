Kanser ve Covid-19 ile mücadele eden Jeff Birdges: Ölümle dans ettim
Lenf kanseri nedeniyle kemoterapi aldığı sırada Covid-19'a yakalanan Jeff Bridges, "Ölümle dans ettiği" o dönemde, artık ölmeye hazır olduğunu anlattı
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Üç yıl önce kanserle mücadele ettiği sırada Covid-19'a yakalanan ve ölümden dönen Jeff Bridges, artık sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu söyledi.
'Büyük Lebowski' filminin 74 yaşındaki yıldızı, 2021 yılında lenfoma nedeniyle kemoterapi alırken bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemde Covid-19'a yakalanmıştı.
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"ÖLMEYE HAZIRDIM"
Sağlığına kavuşan Jeff Bridges, tedavi sürecinde "ölümle dans ettiğini" ve "gitmeye hazır" olduğunu hissederek "teslimiyet moduna" girdiğini açıkladı. Ancak oyuncu Covid-19'u atlatan insanlardan alınan kanın kullanılmasını içeren plazma tedavisinin yardımıyla iyileşti.
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Page Six'e konuşan ünlü yıldız, ölümle yüzleşmesinin bir "Öğrenme deneyimi" olduğunu açıklayarak, "Zihnin tüm bunları unutabilmesi inanılmaz" ifadesini kullandı.
2020'de kemoterapiye başlayan ünlü oyuncu, başlangıçta başarılı bir tedavi sürecindeyken Covid-19'a yakalanınca durumu ağırlaşmıştı. Hastanede her iki hastalığın birden acısını çekerek neredeyse pes edecek noktaya geldiği 5 ay geçirmişti.
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"Ölmeye oldukça yakındım" diyen Jeff Bridges; "Doktorlar bana 'Jeff, savaşmalısın. Sen dövüşmüyorsun' dedi. Teslim modundaydım. Gitmeye hazırdım. Ölümle dans ediyordum" ifadesini kullandı.
Haftada üç kez fizik tedavi seansını içeren uzun bir sürecin ardından Bridges, Covid-19'u yendi ve kanseri geriledi.
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Kanser ve Covid-19 süreci, Jeff Bridges'ın başrollerini John Lithgow ve Amy Brenneman'la paylaştığı 'The Old Man' dizisinin prodüksiyonuna 15 aylık bir ara vermek zorunda bıraktı.