Buna rağmen çalışmaya devam ettiğini anlatan Doherty, "Buradayım, çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" diye konuşmuştu.

Oyuncu, "Hayatımız, hastalandığımız an bitmiyor. Daha birçok şey yaşayacak zamanımız oluyor. İnsanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.