11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'un Canik ilçesinde beyninde tespit edilen kitle nedeniyle kanser tedavisi gören ve saçları dökülen 10 yaşındaki Damla Sağlam'a Mutluluğun Kanatları Derneği tarafından gerçek saçtan yapılmış peruk armağan edildi.
Canik ilçesinde yaşayan ilkokul 4. sınıfa geçen 10 yaşındaki Damla Sağlam'ın yaklaşık 3 ay önce beyninde kitle tespit edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 aydır kanser tedavisi gören küçük Damla'nın beline kadar uzayan saçları kemoterapi yüzünden tamamen döküldü.
Saçları olmadığı için evden dışarı çıkmak istemeyen Damla'nın durumundan haberdar olan Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği harekete geçerek, Damla için gerçek saçtan peruk yaptırdı.
Peruğuna kavuşan Damla Sağlam, saçlarının beline kadar uzun olduğunu ve saç uzatmayı çok sevindiğini söyledi.
Tedaviyle birlikte saçlarının döküldüğünü anlatan Sağlam, "Saçlarımın tamamen dökülmesine çok üzüldüm. Şimdi bana peruk getirdiler, ona çok sevindim. Gerçek saçtan yapılması ve eski saçlarımın renginde olması beni oldukça mutlu etti. Peruk olmadığı dönemde bone takıyordum, artık gerçek saçları kafama takacağım." diye konuştu.
Kanseri yeneceğine inandığını vurgulayan Sağlam, "Her zaman güçlü duruyorum ve kesinlikle üzülmüyorum. Hasta değilmiş gibi davranıyorum ve doktorumun tavsiyelerine kesinlikle uyuyorum, böylelikle kısa süre kanseri yeneceğime inanıyorum." ifadesini kullandı.
"DAMLA'NIN MUTLULUĞU BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin de Damla'yı hastanedeki tedavi sürecinde tanıdıklarını belirtti.
Damla'nın gerçek saçlarına kavuşmak istediğini duyunca harekete geçtiklerini aktaran Keskin, "Bu, tedavi sürecinde mümkün değil. Biz de onu biraz olsun mutlu edebilmek için gerçek saçlardan peruk ördürdük ve kendisine hediye ettik. Onun mutluluğu bizler için çok önemli, ayrıca mutlu olması hastalığı yenme konusunda da güçlü olmasını sağlıyor. Tabii ki onun gülümsemesi bizler için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Özellikle kanserli hastalar için gülümsemek kana karışan en önemli ilaçtır" dedi.
Keskin, Damla'nın küçük bir kız olmasına rağmen güçlü olduğunu ve kısa sürede kanseri yenebileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.
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