Kanser hastası anne hayatını beyin felci geçiren kızına adadı

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muş'ta yaşayan 2 çocuk annesi Taşkıner'e, 2017'de gittiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde göğüs kanseri teşhisi konuldu.
Sağ göğsü alınan anne Taşkıner, bir yandan kemoterapi görürken bir yandan da 6 yıl önce dünyaya gelen ve beyin felci geçiren kızının tedavi ve bakımlarıyla ilgileniyor.
Kendi hastalığını unutarak hayatını doğuştan beyin felci olan, sonra da epilepsi ve mikrosefali tanısı konulan kızına adayan anne Taşkıner, yıllardır zamanının büyük bölümünü kızının tedavisi için hastanelerde geçiriyor.
Eşi de rahatsız olduğu için tüm bu süreçleri tek başına göğüslemek zorunda kalan Taşkıner, yaşadığı sıkıntılara rağmen bir an bile kızının yanından ayrılmayarak tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.
- "Ömrümün sonuna kadar yanında olacağım"
Taşkıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının doğum sırasında oksijensiz kalarak beyin felci geçirdiğini, o günden bu yana yatağa mahkum yaşadığını söyledi.
Günlerce hastane koridorlarında, yoğun bakım kapılarına kızının sağlığına kavuşmasını beklediğini anlatan Taşkıner, "Bir anne olarak kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. Çok acı verici bir durum. Kızımdan dolayı o kadar çok üzüldüm ki kanser oldum. Çaresiz olan kızıma bebek gibi bakıyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ömrüm yetene kadar da kızımın yanında olacağım, ona bakacağım. Çünkü o benim yaşama sebebim. Engelli olması hiç önemli değil. Kızım benim için mucize. Rahatsızlığı nedeniyle sürekli ağlıyor, kasılıyor. Bazen uzun süre uyumuyor, sabahlara kadar başında bekliyorum. Sürekli kızımın yanında olduğum için çoğu zaman tedavilerim aksıyor. Hayatım sadece kızım." dedi.
- "Anne olarak üzerime düşeni yapıyorum"
En büyük hayalinin kızının sağlığına kavuşması olduğunu dile getiren Taşkıner, "Çoğu insan fedakarlık yaptığımı söylüyor ancak ben fedakarlık değil bir anne olarak üstüme düşen görevi yapıyorum. Bu fedakarlık değil, her annenin yapması gereken bir şey. Anne olursanız her şeye katlanırsınız. Çünkü o sizin yavrunuz ve canınızdan bir parça. Siz bunu bir yük olarak göremezsiniz. Bu benim yüküm değil, benim mucizem. Hayatım sadece onun üstüne kurulu. Ona bir şey olursa nefesim kesilir. Annelik güzel, kadın olmak bambaşka. Kadın olduğunuzda hem anne hem de baba olabiliyorsunuz. Her yükün altından kendi başınıza kalka biliyorsunuz. 6 yıldır kızıma bakıyorum. Çok zorlandığım oluyor, strese girdiğim zaman kızıma baktığımda hepsi su gibi akıp gidiyor. Kızımın bir masum bakışı her şeye bedel." sözlerine yer verdi.
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