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        Haberler Sağlık Kanser hastalarının duyguları yapay zekayla görselleştirildi | Sağlık Haberleri

        Kanser hastalarının duyguları yapay zekayla görselleştirildi

        Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği ve Kanserle Dans Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Duyguların Yolculuğu" sergisinde, 20 kanser hastası için yapılan yapay zeka çizimleri yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:09
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        Kanser hastalarının duyguları yapay zekayla görselleştirildi
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        Kanserle mücadele eden hastaların teşhis anından tedavi süreci ve sonrasına kadar hissettiği duyguları, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görselleştirildi.

        Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) ve Kanserle Dans Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Duyguların Yolculuğu" sergisinde, 20 kanser hastası için yapılan yapay zeka çizimleri yer aldı.

        Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, kanserin çok zor ve uzun süren bir maraton olduğunu belirterek, erken evrede tanı konulduğunda dahi hasta ve yakınlarında akla ölümü getirdiğini dile getirdi.

        Ölüm ifadesinin, tedavinin bile önüne geçtiği ve umutları azalttığı bir dönemde bu projenin çok önemli olduğunu ifade eden Karadurmuş, "Ne kadar iyi bir ruh sağlığımız olursa, o kadar iyi bir beden sağlığı ve o kadar güçlü bir mücadele, kanserle tedavide etkin kalmayı sağlıyor" dedi.

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        Karadurmuş, sergide, süreci yaşayan hastaların düşüncelerinin yapay zeka kullanılarak görselleştirildiğini anlatarak, söz konusu projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

        "Kanser asla yenilmeyecek bir düşman değil. Umutların mutlaka her zaman güçlü tutulacağı bir maratonla gitmeli ki başarımız daim olsun." görüşünü dile getiren Karadurmuş, projedeki temel hedeflerinin zor bir maratonun mutlu ve umutlu başlaması olduğunu vurguladı.

        Hastaların iç dünyasının yansıtılmasında yapay zekanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını aktaran Karadurmuş, yapay zekanın geleceğin önemli bir parçası olduğu için projede kullanıldığını belirtti.

        Karadurmuş, sosyal medyadaki yanlış verilen bilgilerin, kimi zaman tedaviyi olumsuz etkileyebildiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti: "Daha tedaviye başlamadan ne yazık ki bizi gerilere, hastalarımızı umutsuz duruma düşürebiliyor. Umudu kırmadan, gerçekleri söyleyerek, mücadeleye güçlü girebilecek ve güçlü devam edebilecek şekilde bilgi vermek gerekiyor. Mevcut tedaviler o kadar dinamik, o kadar umut verici ki geçmişi düşünmeden geleceğe umutla bakmak ve herkesin kendisini düşünmesi, kendi dünyasını, kendi kanserini yenebilmeyi kafasına koyup hedefe koymasını istiyoruz."

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        "KANSER BİZE 'HAYIR' DEMEYİ ÖĞRETİYOR"

        Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan da kendi deneyimlerinden bahsetti ve geçmişte kendisinin kanser tedavisi gördüğünü ve hastalığı yendiğini söyledi.

        Kemoterapiye olumlu cevap vererek sağlığına kavuştuğunu anlatan Gürkan, erken tanı sayesinde hayatta olduğunu, insanlara erken tanının önemini anlatması gerektiğini düşündüğü bir dönemde yolunun Kanserle Dans Derneği ile kesiştiğini ve dernek başkanlığını gönüllü olarak yürüttüğünü dile getirdi.

        Gürkan, "Kanser bize 'hayır' demeyi öğretiyor. 'Önce ben' demeyi öğretiyor. Bencillik anlamında değil, ben ne istiyorsam onu yapıyorum. Ben istiyorsam geziyorum. Ben istiyorsam fotoğraf çekiyorum. Sahilde gün batım fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. Böyle dile getirmiştim. Onu da bu şekilde resmetmişler" diye konuştu.

        Çizimlerde duyguların iyi yansıtıldığını belirten Gürkan, sergideki görsellerde 20 farklı kanser hastasının hayata bakışının yer aldığını ifade etti.

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