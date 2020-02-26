26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanser hastalarını sanatla motive ediyorlar
- Konya'da KOMEK görevlileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören kanser hastalarına el sanatları dersi vererek, moral ve motivasyonlarını artırıyor - NEÜ Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğinde görevli Psikolog Sevgi Doğan: - "Katılımcılarımız kurslardan çok memnun, hastalıktan uzaklaşıyorlar. İçinde bulundukları ortamı sorgulamıyorlar"
Konya Büyükşehir Meslek Edindirme Kursları (KOMEK),kanser tedavisi gören hastaların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğinde el sanatları branşlarında kurs düzenliyor.
KOMEK'in sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında onkoloji polikliniğinde verdiği kurslarda kanser hastaları, eğitmenler gözetiminde el sanatları dersi alıyor.
Hastanede verilen eğitimlerde takı tasarım, şiş örgü, ahşap boyama ve keçe aksesuarlarının yapımını öğrenen katılımcılar, böylece hastalıklarını unutarak morallerini yükseltiyor.
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniğinde görevli Psikolog Sevgi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserin insanları duygusal, psikolojik ve bedensel olarak etkileyen bir hastalık olduğunu söyledi.
Kanser tedavisini bütün yönüyle ele almanın önemine işaret eden Doğan, şunları dile getirdi:
"Hastane ortamında hastalarımızın ilaç süreleri çok uzun olduğu için çok sıkılıyorlar. Hastalarımız genel olarak ilaç süresinde vakit geçmediğini söylüyorlardı. Bu konuda belediye çok destek oldu. Bir hayal kurduk, onlar gerçekleştirmek için bütün imkanları sağladılar. Katılımcılarımız kurslardan çok memnun, hastalıktan uzaklaşıyorlar. İçinde bulundukları ortamı sorgulamıyorlar."
Hastanede tedavi gören kursiyerlerden Dudu Kirdiş, serviste 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü söyledi.
KOMEK'in eğitmenlerinin sıcak ilgisiyle el sanatlarını öğrenmeye başladığını belirten Kirdiş, kursla tedavisinin olumlu gittiğini aktardı.
- "Hastalığımı bir nebze unutuyorum"
Hastalardan Kepiz Uğur, hastanede 5 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Burada KOMEK'in programıyla tanıştım. Hastalığım sürecinde el sanatlarını öğrenerek motive oluyorum, hastalığımı bir nebze unutuyorum." dedi.
Servisteki hastalardan 35 yaşındaki Ebubekir Ünal da 18 aydır kemoterapi aldığını ifade ederek, el sanatlarının terapi niteliğinde olduğunu, motivasyonunu yükselttiğini vurguladı.
KOMEK yöneticilerinden İnayet Yeşilkaya da sosyal sorumluluk kapsamında başlattıkları projeyle hastalara destek olduklarını ifade etti.
El sanatının hastaları motive ettiğini anlatan Yeşilkaya, "Hastaların morallerini yükseltecek, hastane ortamından bir an olsun uzaklaşarak kendilerini rahatlatacak ortam sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
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