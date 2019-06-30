30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Ülkeleri Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, hastaların kanser tedavisi öncesi "tüp bebek" için önlem alabileceğini söyledi.
Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ile Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Aile Planlaması ve İnfertilite Merkezi Koordinatörlüğünü de yürüten Tavmergen, kanser hastası sayısının her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti.
Kanser olduğunu öğrenen kişinin önceliğinin "hayatta kalmak" olduğuna işaret eden Tavmergen, "Hasta, tedavi olduktan sonra çocuk istiyor. Tedavi öncesi önlem alınmadıysa maalesef kadın ve erkek için bebek sahibi olmak zorlaşabiliyor" dedi.
Tavmergen, "Kanser, artık daha genç yaşta karşımıza çıkabiliyor. Bu insanların kemoterapi, radyoterapi gördükten sonra eşey (üreme) hücrelerini kaybetme riski oldukça yüksek. Yüksek teknoloji ile birlikte tedavi öncesi fonksiyonel hücreler elde etmek mümkün" diye konuştu.
ÖNCE DONDURMA İŞLEMİ DAHA SONRA TÜP BEBEK
Sağlık Bakanlığının yaklaşık 5 yıl önce yönetmelik değişikliği yaptığını anlatan Tavmergen, yönetmelik ile üreme hücrelerini kaybetme riski olanlara yumurta ve sperm hücrelerini dondurup saklama izni verildiğini anlattı.
"Hastalar kanseri yendikten sonra bu dokulardan yararlanıyor ve tüp bebek ile kombine ederek çocuk sahibi olabiliyorlar." diyen Tavmergen, "Kanser hastalarının üreme hücreleri zarar görmeden dondurulan yumurta ya da embriyoları 5 yıl veya daha uzun süre kullanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Erol Tavmergen, tedavideki esas amacın "doğurganlığın korunması" olduğuna dikkati çekerek, aynı tedaviyi "erken menopoz" öncesinde de uyguladıklarını aktardı.
TÜRKİYE'DE 155 TÜP BEBEK MERKEZİ
Doğurganlığın korunması ve tüp bebek tedavisinde Türkiye'de 155 merkezin faaliyet gösterdiği bilgisini veren Tavmergen, şöyle konuştu: "Dünyadaki örneklere baktığımızda Türkiye'deki başarı oranı daha yüksek. Türkiye'nin çok dinamik olması ve teknolojiyi yakından takip etmesi bunda etkili. Yurt dışından bazı hastalar bu tedaviler için ülkemiz geliyorlar. Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda Türkiye'de tüp bebek uygulama sayısı da birçok ülkeden yüksek. Son aldığımız verilere göre 80 bin civarında uygulama yapılıyor, yüzde 25'i de doğumla sonuçlanıyor. Kanser tedavisi öncesi dondurma ve tüp bebek önlemi alanlarla bu rakam daha da yükselebilir. Yine de kansere maruz kalan kişi sayısının artmamasını ümit ediyoruz."
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