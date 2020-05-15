19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri korona virüs nedeniyle bugün Valilik binasında sade bir törenle kutladı.Öte yandan korona virüs salgını nedeniyle etkinlikler sanal ortamda gerçekleştirilecek. Kozlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ise etkinlikler çerçevesinde Su Sporları Merkezinde kanolarla denize açılarak Türk bayrağı açtı. Sporcuların denizde yapmış olduğu etkinlik görsel şölen oluşturdu.

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