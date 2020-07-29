Kanyonun vadinin arasından doğan buz gibi suyu ve yeşilliğiyle insanların uğrak yeri haline geldiğini ifade eden Doğan, "Buradaki su doğal, kirlilik ise yok. Suyun temizliği de insanları cezbediyor. Yeşillikler arasında harika bir yer. Bölge illerinden yoğun ilgi var. Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bir yer. Biz de burasının mesire alanı olması için çalışma başlattık" dedi.