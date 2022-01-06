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ABD Eski Başkanı Donald Trump, ABD tarihine geçen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı kongre baskınının yıl dönümü öncesinde bir mesaj yayımladı.

Trump mesajında Biden'ın COVID-19'la mücadele ve aşı politikalarını eleştirdi. Trump yazılı açıklamasında destekçilerinin hatalı aşı politikalarına karşı ayaklanması ve tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Trump açıklamasında "Şimdi, Biden yönetimi tarafından okulların kapatılması ve aşı zorunluluğu hakkında yeniden konuşmalar var. Bu büyük bir rezalet. Amerika'yı Yeniden Harika Yap (MAGA) topluluğu bu politikalara karşı ayaklanmalı ve federal hükümetin bu korkunç müdahalesine karşı çıkmalı" dedi.

Trump ayrıca yönetimini Biden'ınkiyle karşılaştırdı ve "Bizim yönetimimiz yapılamaz denilenleri yaptı - aşıları rekor sürede hazırladı. Ama asla zorunluluk yetkisi vermedik, vermem de! İnsanlar kendi sağlıklarını nasıl yönetmek istediklerini seçebilmeliler" dedi.

Trump'ın kanlı kongre baskınının yıl dönümünde 'ayaklanma' odaklı bir mesaj vermesi sosyal medyada bir grup tarafından tepki ile karşılanırken, destekçileri tarafından olumlu karşılandı.

ABD KANLI KONGRE BASKINI

ABD'deki Kasım 2020 seçimleri sonrasında dönemin başkanı Donald Trump, Joe Biden'a kaybetmeyi kabul etmemiş ve seçimde hile yapıldığını iddia etmişti.

Trump yemin töreni yaklaşırken katılmayacağını belirterek Kongre'de seçim sonuçlarının oylanacağı gün, miting düzenlemişti. Trump'ın "Asla teslim olmayacağız" açıklamasının ardından miting dönüşü yüzlerce kişi Kongre binasına yürümüş ve oturumun gerçekleştiği sırada Kongre binasını basmıştı. ABD tarihine geçen olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Trump ise kanlı baskın nedeniyle 'halkı isyana teşvik'ten azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada partisi Cumhuriyetçilerin desteği sayesinde aklanmıştı.