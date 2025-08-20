Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanlı kavga! Kayınpeder damadı öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kanlı kavga! Kayınpeder damadı öldürdü!

        Burdur'un Bucak ilçesinde, A.Ş.'nin tartışma sırasında tabanca ile göğsünden vurduğu 34 yaşındaki damadı Deniz Top, hastanede hayatını kaybetti. Kayınpeder A.Ş. polis tarafından gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 14:18 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayınpeder damadını silahla öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da olay, Bucak ilçesinde saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top (34) ile kayınpederi A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        DAMADINI GÖĞSÜNDEN VURDU

        DHA'daki habere göre büyüyen tartışma sırasında A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deniz Top, ambulansa alındı. Deniz Top’un, hastaneye götürülürken yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz Top, burada hayatını kaybetti. Kayınpeder A.Ş. polis tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burdur
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        Habertürk Anasayfa