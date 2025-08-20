Kanlı kavga! Kayınpeder damadı öldürdü!
Burdur'un Bucak ilçesinde, A.Ş.'nin tartışma sırasında tabanca ile göğsünden vurduğu 34 yaşındaki damadı Deniz Top, hastanede hayatını kaybetti. Kayınpeder A.Ş. polis tarafından gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor
Burdur'da olay, Bucak ilçesinde saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top (34) ile kayınpederi A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
DAMADINI GÖĞSÜNDEN VURDU
DHA'daki habere göre büyüyen tartışma sırasında A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deniz Top, ambulansa alındı. Deniz Top’un, hastaneye götürülürken yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz Top, burada hayatını kaybetti. Kayınpeder A.Ş. polis tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.