Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve hangi tarihte? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Kanlı Ay tutulmasının tarihi merak konusu oldu. Ay tutulmasıyla birlikte kızıl bir görünüme bürüneceği bu gökyüzü olayı, Türkiye'den de izlenebilecek. Hem gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sunacak hem de bilimsel açıdan dikkat çekecek bu özel an için geri sayım başladı. Peki, Kanlı Ay tutulması hangi gün ve saatlerde gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi, nereden takip edilebilecek? İşte ayrıntılar…
Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzeyine düştüğünde, atmosferdeki ışık kırılmaları sonucu Ay'ın kırmızı renge bürünmesiyle oluşan gök olayına Kanlı Ay tutulması denir. Bu gök olayına şahitlik etmek isteyenler Türkiye’de nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kanlı Ay tutulması 7-8 Eylül gecesi gökyüzünde izlenebilecek. Tutulma, saat 19.20’den başlayarak 23.55’e kadar farklı evrelerle devam edecek.
En etkileyici anı ise 20.30 civarında başlayacak ve Ay, 21.11’de en parlak kızıl tonuna bürünecek. Yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek bu eşsiz gök olayı, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Kanlı Ay Tutulması en net şekilde Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Batı Avrupa’nın bazı bölgeleri ise Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini kısmen görebilecek.
Türkiye’den ise bu gök olayı doğrudan takip edilemeyecek. Yalnızca tutulmanın ilk evresi, sınırlı bir şekilde gözlemlenebilecek.