Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve hangi tarihte? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Kanlı Ay Tutulması en net şekilde Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Batı Avrupa’nın bazı bölgeleri ise Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini kısmen görebilecek.

Türkiye’den ise bu gök olayı doğrudan takip edilemeyecek. Yalnızca tutulmanın ilk evresi, sınırlı bir şekilde gözlemlenebilecek.