Kanlar içinde kaldı, müdahaleyi vatandaş yaptı

Bursa Gemlik'in Kurtul Mahallesi'nde, motosikletiyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motorundan düşerek kafasını asfalta çarptı.

Sürücünün kanlar içerisinde kaldığını gören vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.