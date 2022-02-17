"Kanıtlar, Rusya'nın işgale ilerlediğini gösteriyor"

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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Linda Thomas Greenfield açıklamasında "Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı ile bir dizi görüşmeden sonra, Bakan Blinken'den Münih'e giderken Ukrayna'daki ciddi durum hakkında doğrudan BM Güvenlik Konseyi ile konuşmasını istedim. Amacımız durumun ciddiyetini aktarmak. Sahadaki kanıtlar, Rusya'nın yakın bir işgale doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu çok önemli bir an. Bugünkü toplantı bizi bundan uzaklaştırmamalı. Şu anda Ukrayna'da neler olduğuna odaklanılmalı" ifadelerini kullandı.