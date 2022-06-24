Kangal yavrularında hedef tuttu

AA

Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliğinin korunması çalışmalarının yürütüldüğü Sivas'taki Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nde kısa sürede damızlık ve yavru hedefine ulaşıldı.

Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce Meraküm mevkisinde mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi hizmete girdi.

Merkez, gezinti alanları, çipli takip yazılım sistemi, son teknoloji cihazlarla donatılmış klinik ve ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarıyla dikkati çekiyor.

Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi Sorumlusu Abdullah Çelik, AA muhabirine, damızlığa ayrılan Kangal köpeklerinin neslinin devamı için çalıştıklarını söyledi.

Yavrulama döneminin sürdüğü merkezde 2022 için belirledikleri 100'er damızlık ve yavru hedefine şimdiden ulaştıklarını anlatan Çelik, "İlk başladığımızda 70 damızlık Kangalımız, 35 de yavrumuz vardı. Şu an, 2022 yılı sonuna kadar 100 adet olarak belirlediğimiz damızlık hedef sayımıza ulaştık ayrıca 100 de yavru köpeğimiz var." bilgisini verdi.

Gebe köpeklerin bakımlarının özel padoklarda yapıldığını dile getiren Çelik, "Burada köpeklerimizi her gün kontrol ediyoruz. Yavrulama yaklaştıkça kontrollerimiz sıklaşıyor." diye konuştu.

Yavruların sahiplendirilmesinde ise annelerinden ayrılmış olmalarına dikkat ettiklerini anlatan Çelik, soyun devamlılığı ve takibinin yapılması için deri altına çip yerleştirdiklerini belirtti.

SAFKAN KANGALAR MERKEZE GİDİYOR

Merkezdeki safkan Kangal köpeklerin kontrolleriyle ilgilenen veteriner hekim Engin Genç de Kangal köpeğinin genetik havuzunun Sivas ve çevresinde yer aldığına değinerek, "Merkezimiz açılmadan önce bu coğrafyayı taradık ve gerek yavrulardan gerekse fiziki yapılarından yola çıkarak safkan köpeklerimizi tespit ettik. Soyun devamlılığı için de bunlardan birer örnek aldık ve merkezimize getirdik." ifadelerini kullandı.

Genç, yavruları gebelik döneminden başlayarak sürekli kontrol altında tuttuklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Yavru doğduktan sonra da bakıcı arkadaşlarımız annelerini tedirgin etmeden her gün onlarla ilgileniyor. Yaklaşık 10 günden sonra gözleri açılmaya başlıyor. Sonraki 1 aylık dönemde ise anneleriyle mamalara alıştırmaya çalışıyoruz. Aynı dönemde parazitle mücadeleye de başlıyoruz ve 1. doz aşıları ile yine tüm kontrollerini ve genel muayenelerini yapıyoruz. Sonrasında ise yaşa uygun tüm spesifik beslenmelerine, aşılarına ve parazitle mücadeleye devam ediyoruz."

Merkezde kan ve biyokimyasal analizlerin yapılabildiği, yeni doğan kabini ve görüntüleme ünitelerine sahip tam donanımlı modern bir kliniğe sahip olduklarını anlatan Genç, burada yapılan çalışmalarla anne ve babadan yavru köpeğe aktarılan genleri tespit edebildiklerini vurguladı.

Genç, "çipli kimlik kartları"nın dışında, genetik ispatın ve saflığın kontrolünün yapılabilmesi için "köpek sicil kartları" düzenlediklerini sözlerine ekledi.