Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı keşfedilmeyi bekliyor

Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı olan, yaklaşık 52 bin nüfuslu Kandıra, mavi bayraklı 7 plajı ve bakir koylarıyla son yıllarda yaz sezonunda tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu Kandıra, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçenin su altı zenginliklerine ve turizm potansiyeline dikkati çekmek için Kerpe Deniz Yıldızları Kulübü dalış eğitmenleri ile Kartal Kayalıkları mevkisinde dalış yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesi iş birliğinde yürütülecek çalışmalarla ilçede turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek tüm yıla yayılması hedefleniyor.

AA'nın haberine göre ilçeye gelenler, Cenevizlilerden kalma kale surları ve su sarnıçlarına ev sahipliği yapan Kefken Adası'nın yanı sıra Pembe Kayalar ve Kartal Kayalıkları gibi doğal güzellikleri de görme fırsatı buluyor.

"İŞLETMELERİ, TURİZMİ, DOĞASI, SPOR VE SAĞLIK TURİZMİYLE BİR KONSEPT OLUŞACAK"

Belediye Başkanı Turan, 7 mavi bayraklı plaja sahip ilçede coğrafi konumu dolayısıyla yaz sezonunun kısa olmasına rağmen ciddi yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi.

Kandıra'nın özellikle hafta sonları, resmi ve dini bayramlarda ziyaretçi akınına uğradığını belirten Turan, ilçenin yalnızca deniz turizmiyle değil, doğası ve ekoturizmiyle de dikkati çektiğini kaydetti.

Turan, mavi bayraklı plajların sayısının artmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Bizlere buraları koruyup kollamak düşüyor. Yaz sezonu normal şartlarda 3 ay gibi görülse de Karadeniz sahilinde olması dolayısıyla Kandıra'da 45 gün ila 2 ayda bitebiliyor. Bunun yanında alternatifler gerekiyor" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle geçmişte turizm bölgesi ilan edilen alanın planlama çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Doğa turizmi, spor turizmi, karavan kampları, piknik alanları, bisiklet parkuru, ekoturizme yönelik tarımla yapılacak çalışmalar, yıldızlı oteller, turizm konutları, bunlarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Kandıra'daki turizmi ilk etapta 8-10 aya yaymamız gerekiyor. Bununla alakalı tüm çalışmalar bu boyutta devam ediyor.

Bu çalışmaları 2023 yılında tamamlarsak İzmit-Kandıra yolu, Ağva-Kandıra yolu yapıldıktan sonraki kısmı hazır olacak. İşletmeleri, turizmi, doğası, spor ve sağlık turizmiyle bir konsept oluşacak. Sahillerimizin çok kalabalık olmasından yana değiliz. En azından bir bölgemizin sakin şehir niteliğinde kalmasından yanayız. Planlamamızı ona göre yapıyoruz. Seyrek'ten batı tarafına doğru sakin bir şehir, doğu tarafa doğru da zaten konutlaşmalar ilerlemiş, onların biraz daha disiplinli şekilde ilerlemesiyle alakalı planlarımız olacak."