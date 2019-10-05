05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son depremler Kandilli Rasathanesi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar son depremleri konumu ve büyüklüğüne göre meydana gelen depremleri takip edebiliyor. Son olarak Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 5 Ekim son depremler...
İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli'de "yaşam koruma çözümleri" sunan firmanın deprem ve savaş sığınakları ile panik odalarına olan talebi artırdı.
Başiskele ilçesinde 2016'dan beri faaliyet gösteren Metek Sistem firmasına ait üretim tesislerinde KBRN sığınaklar, deprem sığınakları, deprem ve panik kabinleri üretiliyor.
Kendi enerjisini üretebilen, yiyecek ve su depolama-arıtma altyapısı olan, atık su yönetimine sahip, kirlenmiş havayı temizleyebilen, afet durumlarında vatandaşlara yaşam alanı sunan yüzde 95 yerli sığınaklar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri ile Rusya'dan da rağbet görüyor.
İstanbul'da geçen hafta geçekleşen 4,9 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından firmaya gelen deprem sığınakları ve panik odaları siparişlerinde büyük artış yaşandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.10.05 10:14:05 36.3143 28.5307 10.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2019.10.05 09:53:53 40.8635 28.3458 5.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.05 09:52:46 40.8863 28.3173 11.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.05 09:27:23 36.2953 28.4912 9.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ 2019.10.05 09:22:33 36.2837 28.4987 9.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ 2019.10.05 09:18:35 40.8792 28.1588 18.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.05 09:04:04 40.8687 28.3312 8.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.05 07:23:12 40.8508 28.2175 17.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.10.05 07:08:35 37.7435 27.7098 14.7 -.- 2.1 -.- CULHALLAR-KOCARLI (AYDIN) 2019.10.05 06:47:33 38.8395 43.5963 11.8 -.- 2.5 -.- AKCIFT-(VAN) 2019.10.05 06:41:43 40.8400 28.2702 14.7 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.10.05 05:43:54 39.1063 29.6607 4.3 -.- 1.7 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 2019.10.05 05:34:54 38.0620 27.0412 2.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.10.05 04:59:35 40.0112 26.1545 7.9 -.- 2.2 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) 2019.10.05 04:12:37 39.1820 41.5022 6.6 -.- 2.7 -.- VARTO (MUS) 2019.10.05 03:12:46 35.5308 29.4848 20.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ 2019.10.05 02:30:56 40.9135 28.3862 17.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.05 01:24:47 40.8997 28.1755 15.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.05 01:14:10 39.0107 27.8840 3.8 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2019.10.05 00:30:07 38.5258 31.5800 5.0 -.- 2.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!