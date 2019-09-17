17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. DÜn akşam saat 22.44 sularında İzmir'in Alaçatı ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 17 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 17 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.17 06:46:42 40.2737 31.8978 4.8 -.- 2.1 -.- MIKAIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.09.17 06:26:32 39.1738 28.2097 9.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.09.17 02:40:55 38.3193 27.1563 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2019.09.16 23:14:05 38.3952 44.2278 9.7 -.- 2.4 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel 2019.09.16 22:44:42 38.2217 26.3688 17.2 -.- 3.3 3.1 ALACATI-CESME (IZMIR) İlksel 2019.09.16 18:56:17 39.0613 26.1082 7.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.16 15:46:53 37.0515 34.8570 15.2 -.- 1.7 -.- SIRAKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.09.16 15:40:29 38.7378 41.8708 3.2 -.- 2.1 -.- ICBOGAZ-KORKUT (MUS) İlksel 2019.09.16 14:21:33 36.9278 34.7135 17.6 -.- 0.9 -.- YANPAR-AKDENIZ (MERSIN) İlksel 2019.09.16 14:08:25 39.6182 26.4142 4.1 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.16 13:24:24 39.5835 38.8112 8.5 -.- 1.8 -.- ATMA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.09.16 13:02:39 37.8668 29.2490 0.0 -.- 1.9 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel 2019.09.16 12:37:30 39.9863 26.1407 14.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.09.16 12:10:07 37.5772 35.5772 1.1 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.09.16 12:04:11 37.1962 28.2418 0.0 -.- 1.7 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel 2019.09.16 10:15:20 39.1950 27.7442 0.0 -.- 1.2 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.16 10:03:01 36.8698 28.9765 4.0 -.- 2.5 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2019.09.16 07:21:41 38.1090 44.4412 20.6 -.- 2.4 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel 2019.09.16 05:42:48 36.0847 27.5842 8.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.16 03:35:05 39.0860 27.8347 10.2 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.09.16 03:05:48 41.5732 24.6793 5.4 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.09.16 02:19:27 40.4662 41.7917 7.8 -.- 2.1 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel 2019.09.15 21:55:32 35.6813 34.8497 13.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.15 20:45:06 37.7978 29.6410 10.2 -.- 3.3 3.2 SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
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