16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bugün sabah saat 07.21'de Van'ın Başkale ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 16 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 16 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.16 07:21:41 38.1090 44.4412 20.6 -.- 2.4 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel 2019.09.16 05:42:48 36.0847 27.5842 8.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.16 03:35:05 39.0860 27.8347 10.2 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.09.16 03:05:48 41.5732 24.6793 5.4 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.09.16 02:19:27 40.4662 41.7917 7.8 -.- 2.1 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel 2019.09.15 21:55:32 35.6813 34.8497 13.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.15 20:45:06 37.7978 29.6410 10.2 -.- 3.3 3.2 SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.15 18:22:27 39.5738 26.0312 11.5 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.15 17:52:47 38.7115 26.3930 7.5 -.- 2.6 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel 2019.09.15 17:27:48 39.0157 26.1270 7.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.15 12:48:57 40.6625 27.5083 5.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.15 11:49:03 37.6683 26.7472 4.7 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.15 10:24:05 39.6282 44.5157 8.7 -.- 2.3 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel 2019.09.15 09:55:44 37.1120 43.1217 8.9 -.- 2.0 -.- IRAK İlksel 2019.09.15 09:40:50 39.1550 27.7197 4.0 -.- 2.3 -.- MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.09.15 09:32:21 37.7583 29.4013 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2019.09.15 09:27:11 39.6803 44.4625 8.4 -.- 2.3 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) İlksel 2019.09.15 07:26:15 38.0417 26.8763 9.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.15 06:42:16 40.7703 28.7325 16.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.15 06:32:27 37.4678 26.6733 7.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.15 06:08:08 40.6773 35.2917 5.8 -.- 2.7 -.- PINARBASI-MECITOZU (CORUM) İlksel 2019.09.15 05:54:07 36.0348 29.7925 5.0 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.09.15 05:29:15 37.4070 35.6240 7.5 -.- 1.1 -.- DAMYERI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.09.15 05:06:54 35.3898 23.5135 19.3 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.15 04:56:36 39.8780 39.2065 11.4 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel 2019.09.15 04:27:14 38.5532 31.5578 4.8 -.- 2.0 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
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