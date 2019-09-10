Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Akdeniz Kos Adası açıklarında 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.5 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 10 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 10 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?