10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Akdeniz Kos Adası açıklarında 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.5 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 10 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 10 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.09.10 07:08:37 36.8243 27.2532 10.5 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.10 05:38:07 37.8407 29.6803 10.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.10 04:13:55 38.2377 30.9318 13.1 -.- 2.0 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2019.09.10 02:48:14 39.0568 26.0183 7.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.09 22:27:51 38.0277 26.9272 7.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.09 21:18:03 36.4558 30.3715 28.3 -.- 1.9 -.- INCIRCIK-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2019.09.09 20:04:14 40.8022 27.8222 5.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.09 19:26:07 37.3393 28.2263 0.0 -.- 2.4 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.09.09 18:47:44 39.7763 33.1510 4.2 -.- 2.1 -.- DELILER-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2019.09.09 17:52:53 36.7660 31.3422 27.4 -.- 2.7 -.- SIDE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.09.09 16:50:19 36.6592 34.1192 14.7 -.- 1.2 -.- VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2019.09.09 16:03:26 37.1460 34.5943 8.1 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.09.09 15:18:12 38.5603 44.1520 5.0 -.- 2.3 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2019.09.09 14:55:54 39.7473 33.2257 4.7 -.- 1.7 -.- ASAGIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2019.09.09 14:09:25 38.3343 44.3852 2.6 -.- 2.8 -.- GELENLER-BASKALE (VAN) İlksel
2019.09.09 13:58:46 37.5705 35.4985 6.6 -.- 2.5 -.- KARAHAN-ALADAG (ADANA) İlksel
2019.09.09 13:34:07 38.3185 44.3850 5.0 -.- 3.4 3.4 GELENLER-BASKALE (VAN) İlksel
2019.09.09 13:18:18 38.2880 44.3990 5.0 -.- 3.2 3.3 GUVENDIK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.09.09 12:56:00 38.4853 44.2623 2.3 -.- 4.3 4.3 KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2019.09.09 12:06:27 39.0408 26.7150 7.5 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.09 12:01:55 39.2610 27.6890 0.0 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.09 11:47:50 37.1910 27.6952 9.9 -.- 1.6 -.- YAKAKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.09.09 11:44:43 37.6073 29.4128 3.8 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.09.09 10:12:42 38.5968 40.6782 13.7 -.- 2.1 -.- YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.09.09 09:51:09 37.9777 26.8087 5.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.09 08:39:17 37.8400 29.6822 15.9 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.09 04:47:02 38.3525 40.9043 17.0 -.- 1.8 -.- TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
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