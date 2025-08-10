Habertürk
        Kandilli Rasathanesi deprem raporunu yayınladı | Son dakika haberleri

        Kandilli Rasathanesi deprem raporunu yayınladı

        Kandilli Rasathanesi'nden Alakır-Sındırgı (Balıkesir) Depremi ile ilgili bilgilendirme yapıldı

        Giriş: 10.08.2025 - 22:38 Güncelleme: 10.08.2025 - 22:38
        Kandilli Rasathanesi deprem raporunu yayınladı
        Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada "10 Ağustos 2025 tarihinde Alakır-Sındırgı (Balıkesir) (39.2403 K 28.0587 D) merkez üssünde yerel saat ile 19:53'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 7.7 km olup sığ odaklı bir depremdir.

        İlgili depremi takiben 7. dakikada tsunami bilgi mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir.

        Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VIII olduğunu göstermektedir.

        İlgili depremin odak mekanizma çözümü normal fay özelliği göstermektedir." denildi.

        DEPREME İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN TIKLAYIN

