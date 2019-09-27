Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İstanbul'da yaşanan depremin ardıdan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Özellikle Marmara Denizi ve Silivri açıkları meydana gelen depremlerin merkez üssü olarak dikkat çekiyor. İşte 27 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ 27 EYLÜL SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.27 07:23:46 40.8447 28.2850 10.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 07:18:42 40.8750 28.1755 10.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 07:16:49 40.8423 28.3177 10.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 07:04:25 40.8745 28.3165 9.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 06:53:19 38.2593 26.5782 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR) İlksel 2019.09.27 06:43:14 40.8252 28.2643 3.9 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 06:39:24 37.0023 28.5382 9.9 -.- 1.6 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel 2019.09.27 06:37:41 40.8718 28.2255 14.8 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 06:19:57 40.8805 28.3023 11.7 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 06:05:24 40.8643 28.2930 6.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 06:02:11 40.8495 28.2727 12.7 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 06:00:07 40.8692 28.2455 17.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 05:55:42 40.8598 28.2847 7.8 -.- 3.2 3.0 MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 05:37:43 40.8662 28.2538 13.3 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 05:35:37 40.8975 28.2110 12.9 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 05:24:40 40.8707 28.2728 8.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 05:23:29 40.8508 28.2958 8.2 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 05:11:21 40.8630 28.3657 1.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 05:06:41 39.4300 39.4585 4.8 -.- 2.5 -.- MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI) İlksel 2019.09.27 05:04:58 40.8500 28.1240 14.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 05:00:25 37.6157 26.8173 15.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.27 04:59:33 37.3162 34.1687 10.3 -.- 2.0 -.- ESKIHISAR-HALKAPINAR (KONYA) İlksel 2019.09.27 04:41:00 40.8668 28.2533 8.4 -.- 3.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 04:33:44 40.8798 28.2455 12.9 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 04:29:12 40.4353 26.2688 8.0 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.27 04:05:58 40.8777 28.2353 15.8 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 04:05:22 38.5458 30.6977 5.0 -.- 1.9 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.09.27 03:53:44 40.8960 28.2560 14.7 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 03:50:22 40.8720 28.3035 8.3 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 03:43:21 40.8387 28.2858 7.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 03:40:26 40.8985 28.1833 8.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 03:39:00 40.8673 28.1945 9.6 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 03:27:35 40.8613 28.2787 11.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 03:18:13 39.5823 44.4440 5.0 -.- 1.7 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel 2019.09.27 03:14:59 40.8287 28.2898 6.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 03:12:05 40.8528 28.1978 9.2 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 02:58:48 40.8740 28.2240 8.2 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.27 02:49:34 40.8528 28.2960 8.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.27 02:48:05 40.8563 28.3035 6.8 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel