Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İşte 21 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ 21 EYLÜL SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.21 07:47:18 37.9487 29.3052 8.1 -.- 1.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2019.09.21 05:11:41 37.8085 29.7418 9.9 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.20 22:09:43 37.6255 35.6100 6.9 -.- 2.1 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) REVIZE01 2019.09.20 19:53:39 40.8853 28.3265 2.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.20 19:43:59 35.9652 27.0518 6.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.20 18:46:11 36.1932 31.1123 6.2 -.- 2.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.20 18:38:41 38.5952 31.0803 5.1 -.- 2.6 -.- PINARKAYA-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.09.20 18:35:39 38.7085 26.5293 12.5 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.20 15:27:12 38.2390 27.2787 6.5 -.- 2.5 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) İlksel 2019.09.20 15:01:08 36.6950 27.7968 65.5 -.- 2.2 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.09.20 14:41:43 37.1353 28.1975 3.0 -.- 2.8 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel 2019.09.20 12:30:21 36.9985 29.3752 5.8 -.- 2.0 1.7 ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.09.20 12:20:45 39.2428 27.6543 0.0 -.- 1.9 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.20 09:43:56 36.9947 28.1762 7.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.20 09:41:13 37.5385 26.7280 2.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.20 09:08:08 40.2480 31.7502 17.0 -.- 2.0 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.09.20 08:39:24 37.7693 29.0747 0.0 -.- 1.3 -.- DENIZLI İlksel 2019.09.20 08:07:08 37.2762 30.9272 31.1 -.- 1.8 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel 2019.09.20 07:38:15 39.0250 25.5335 6.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.20 07:34:38 36.9443 28.0898 7.5 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.20 07:16:01 35.7130 27.1627 6.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.20 05:17:26 37.7670 26.9473 5.0 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.20 05:00:23 38.0110 29.2168 18.4 -.- 1.1 -.- KURTLUCA-(DENIZLI) İlksel 2019.09.20 04:47:48 38.7493 43.3515 17.3 -.- 1.4 -.- TABANLI-(VAN) İlksel 2019.09.20 04:43:21 38.6010 39.4042 9.7 -.- 2.3 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel