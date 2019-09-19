Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saat 02.19'da Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 19 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ 19 EYLÜL SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.19 05:47:30 40.1990 41.4343 7.6 -.- 1.7 -.- GUZELYAYLA-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel 2019.09.19 04:24:21 39.5127 25.9315 9.7 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.19 04:04:48 38.2092 26.6057 6.1 -.- 1.8 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel 2019.09.19 03:50:30 39.4657 26.2950 10.4 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.19 03:17:51 38.4252 42.8703 13.6 -.- 1.0 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel 2019.09.19 03:07:45 35.3957 23.6305 6.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.19 02:56:47 35.8430 30.8798 39.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.19 02:51:39 38.0157 26.9210 10.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2019.09.19 02:19:09 36.0588 35.8558 7.3 -.- 3.4 3.4 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2019.09.19 01:20:00 37.7625 29.7733 12.7 -.- 1.4 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.19 01:18:44 37.7863 29.6757 21.6 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.19 01:18:04 40.6467 35.1947 5.5 -.- 1.5 -.- KONAKLI-(CORUM) İlksel 2019.09.19 00:19:57 38.9132 42.3142 24.1 -.- 1.5 -.- KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.18 22:26:18 37.5923 26.7987 3.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.18 21:10:27 38.7273 27.8085 6.4 -.- 2.4 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2019.09.18 19:45:06 40.7885 27.7750 7.7 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.18 19:41:10 36.7648 27.2122 8.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.18 14:13:14 38.2137 26.8460 13.4 -.- 2.0 -.- SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel 2019.09.18 13:19:46 37.1062 29.7433 11.3 -.- 2.1 -.- BOLMEPINAR-CAVDIR (BURDUR) İlksel 2019.09.18 13:14:33 37.5788 26.7098 5.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.18 12:35:36 36.1742 33.6715 0.0 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.09.18 12:30:19 37.6355 29.9258 20.5 -.- 1.8 -.- ONACAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.09.18 12:24:32 36.1660 33.6455 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.09.18 12:23:19 36.1662 33.6655 0.0 -.- 0.9 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.09.18 12:17:39 37.7973 29.6023 7.8 -.- 1.9 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel