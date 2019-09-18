Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah 05.04 saatlerinde Muğla Datça açıklarında 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 18 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

18 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.18 05:04:34 36.2317 27.5705 5.0 -.- 2.1 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.09.18 04:53:29 35.6370 25.6848 52.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.18 04:40:15 37.5473 26.8515 5.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.18 02:23:31 38.7268 43.0937 5.0 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel 2019.09.18 00:09:39 37.4985 26.6805 6.4 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.17 21:57:29 36.9910 27.6982 13.8 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.17 21:47:14 38.1813 26.3658 11.4 -.- 2.9 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.17 15:46:52 40.6238 28.9652 8.0 -.- 2.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.09.17 14:22:24 39.1045 27.6080 3.7 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.17 11:55:38 39.0838 27.5660 0.0 -.- 1.8 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.17 11:12:55 40.6990 32.8878 11.6 -.- 2.2 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.09.17 11:00:39 37.8450 29.6862 9.7 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.17 10:45:51 38.8110 26.6088 12.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.17 09:53:55 40.2275 27.6748 11.5 -.- 2.0 -.- KORPEAGAC-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2019.09.17 09:02:16 36.4698 28.7308 13.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.17 06:46:42 40.2737 31.8978 4.8 -.- 2.1 -.- MIKAIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.09.17 06:26:32 39.1738 28.2097 9.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.09.17 02:40:55 38.3193 27.1563 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2019.09.17 01:23:33 36.7587 28.7705 37.0 -.- 1.5 -.- FEVZIYE-ORTACA (MUGLA) İlksel 2019.09.16 23:14:05 38.3952 44.2278 9.7 -.- 2.4 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel 2019.09.16 22:44:42 38.2217 26.3688 17.2 -.- 3.3 3.1 ALACATI-CESME (IZMIR) İlksel 2019.09.16 18:56:17 39.0613 26.1082 7.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.16 15:46:53 37.0515 34.8570 15.2 -.- 1.7 -.- SIRAKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.09.16 15:40:29 38.7378 41.8708 3.2 -.- 2.1 -.- ICBOGAZ-KORKUT (MUS) İlksel 2019.09.16 14:21:33 36.9278 34.7135 17.6 -.- 0.9 -.- YANPAR-AKDENIZ (MERSIN) İlksel 2019.09.16 14:08:25 39.6182 26.4142 4.1 -.- 1.7 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.16 13:24:24 39.5835 38.8112 8.5 -.- 1.8 -.- ATMA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel