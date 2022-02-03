Regaip kandili için ibadet etmek isteyen müslümanlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de kandilde neler dağıtılır, ne yapılır sorusunun cevabı oldu. Bilindiği gibi İslam dininide kandillerin öenmli olmasının sebebi ibadet etmek için bir fırsat yaratması kadar paylaşmak ve yardımlaşmak için de bir fırsat olmasıdır. Müslümanlar kandil günlerinde ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı, açların karnını doyurmayı çok önemserler. Kandilde ne yapılır, ne dağıtılır sorusunun cevabını haberimizde derledik