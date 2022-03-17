Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kandil simidi tarifi nasıl yapılır? Kandil simidinin malzemeleri nelerdir? Berat Kandili gecesi için evde kandil simidi tarifi

Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Evde kandil simidi tarifi

Mübarek Şaban ayının 15’inci gecesine denk gelen Berat Kandilinin gelişiyle birlikte gözler kandil simidi tarifine çevrildi. Berat Kandilinde eşe dosta kandil simidi dağıtmak isteyen vatandaşlar Kandil simidi tarifini araştırmaya başladı. İşte, kandil simidi tarifi…

17.03.2022 - 11:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Müslümanlar büyük bir heyecanla beklediği Berat Kandilinin gelmesiyle birlikte gözler ikramlıklara çevrildi. Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine veya komşularına ikramda bulunmak isteyen Müslümanlar, kandil simidi tarifini araştırıyor. Peki, Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, evde kandil simidi tarifi…

  • KANDİL SİMİDİ TARİFİ MALZEMELERİ

    Hamuru için;

    125 gr tereyağı

    1 yumurta sarısı

    Yarım çay bardağı sıvı yağ

    1 yemek kaşığı toz şeker

    2 yemek kaşığı yoğurt

    1 yemek kaşığı sirke

    1 tatlı kaşığı kabartma tozu

    1 çay kaşığı tuz

    3 su bardağı un

    1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

  • Üzeri için;

    1 yumurta akı

    Kavrulmuş susam

  • KANDİL SİMİDİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

    *Kandil Simidi hamuru içinderin  bir yoğurma kabına tereyağı alınır.

    *Üzerine yoğurt, sıvı yağ, yumurta sarısı, sirke, toz şeker ve tuz ilave ederek karıştırılır. Hoş bir koku katması için isteğe bağlı 1 tatlı kaşığı mahlep de eklenebilir.

    *Malzemeler güzelce karıştırıldıktan sonra kabartma tozu ve un ilave edilerek yoğurmaya başlanır.

  • *Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar 3 su bardağı kadar un yavaş yavaş eklenerek yoğurulur.

    *Kıvam alan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır ve uzun şeritler haline getirilir. Hamurun iki ucu birleştirilerek simit şekli verilir.

    *Şekil alan simitler önce yumurta akına, sonra kavrulmuş susama bulanır ve fırın tepsisine dizilir.

    *Kandil simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirilir.

    *Fırından çıkan kandil simitleri servise hazır. Afiyet olsun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.