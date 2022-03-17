KANDİL SİMİDİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

*Kandil Simidi hamuru içinderin bir yoğurma kabına tereyağı alınır.

*Üzerine yoğurt, sıvı yağ, yumurta sarısı, sirke, toz şeker ve tuz ilave ederek karıştırılır. Hoş bir koku katması için isteğe bağlı 1 tatlı kaşığı mahlep de eklenebilir.

*Malzemeler güzelce karıştırıldıktan sonra kabartma tozu ve un ilave edilerek yoğurmaya başlanır.