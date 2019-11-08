Kandillerin geleneksel ve vazgeçilmez tadı olan kandil simidi Osmanlı'dan bu yana günümüze kadar gelmiştir. Her kandilde herkesin evinde bulunan kandil simidini dışardan almak yerine bu kandilde evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Kolay malzemelerle pratik kandil simidi tarifini sizler için derledik. İşte kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

250 gram oda sıcaklığında tereyağ

1 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu

5 su bardağı un

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Derin bir kaba tereyağ, sıvı yağ, yumurta sarısı, yoğurt, tuz, şeker, sirke ve kabartma tozunu koyuyoruz.

Tüm malzemeleri yoğururken yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz.

Hamur hazır olduğunda minik toplar halinde hamurları ayırıyoruz.

Ayırdığımız hamurları bir şerit haline getirip uçlarını birleştiriyoruz.

Halka halini alan hamuru ilk önce susamlı simit için yumurtanın beyazına batırıp susama batırıyoruz. Çörek otlu simit için üstüne yumurta sarısı sürüp çörek otu döküyoruz.

180 derecelik fırında alt üst şeklinde pişiriyoruz.