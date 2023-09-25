Kandil mesajları 2023... En güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Mevlit Kandili mesajları paylaşılmaya başlandı. Bu sene 26 Eylül Salı günü idrak edilecek olan Mevlit Kandili ibadetlerle, dualarla ve zikirlerle geçirilecek. Rebiyülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen bu mübarek günde sevdiklerini mutlu etmek isteyen Müslümanlar resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte 2023 Instagram, Facebook, WhatsApp ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları çeşitleri...