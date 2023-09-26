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        Haberler Gündem KANDİL MESAJLARI & SÖZLERİ 2023: En Güzel, Yeni, Dualı, Hadisli ve Resimli Kandil Mesajı ile Sevdiklerinize Mevlid Kandili Mesajları ve Sözleri Gönder

        En güzel, resimli Mevlid Kandili mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın!

        Kandil mesajları, Mevlid Kandili'nin gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Rebiyülevvel ayının 12.gecesi Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı gününe denk geliyor Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlit Kandilinde eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alan bu özel günde Instagram, Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi sosyal medya mecralarında ve SMS yoluyla Mevlit Kandili mesajları paylaşılacak. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Mevlit Kandili mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 00:03 Güncelleme: 26.09.2023 - 00:03
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        • 1

          Kandil mesajları 2023... En güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Mevlit Kandili mesajları paylaşılmaya başlandı. Bu sene 26 Eylül Salı günü idrak edilecek olan Mevlit Kandili ibadetlerle, dualarla ve zikirlerle geçirilecek. Rebiyülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen bu mübarek günde sevdiklerini mutlu etmek isteyen Müslümanlar resimli Mevlit Kandili mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte 2023 Instagram, Facebook, WhatsApp ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları çeşitleri...

        • 2

          MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Mevlid Kandili'nin tüm Müslümanlara huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim. Hayırlı kandiller!

        • 3

          Bu mübarek günde dualarımızın kabul olmasını dilerim. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

        • 4

          Peygamber Efendimizin doğduğu bu özel günde, sevgi ve hoşgörü dolu bir hayat sürmeyi kendimize ilke edinelim. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

        • 5

          Mevlid Kandili, sevgi ve iyilik dolu bir günün başlangıcıdır. Tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim.

        • 6

          Rahmet, mağfiret ve bereket dolu bir Mevlid Kandili geçirmeniz dileğiyle. Dualarınız kabul olsun.

        • 7

          Peygamberimizin doğduğu bu mübarek günde, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir hayat yaşamayı amaçlayalım. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun.

        • 8

          EN GÜZEL MEVLİT KANDİLİ SÖZLERİ

          Mevlid Kandili'nin, yüreklerimizi sevgiyle doldurmasını dilerim. Hayırlı kandiller!

        • 9

          Mevlid Kandili, tüm inananlar için bir başlangıçtır. Geçmişinizi temizlemek ve geleceğe umutla bakmak için bu fırsatı değerlendirin. Hayırlı Kandiller

        • 10

          Peygamber Efendimizin doğumunu anmak, sevgi ve barışı hatırlamamıza vesile olsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

        • 11

          Rahmeti bol, bereketi bol, sevgisi sonsuz bir Mevlid Kandili dilerim. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun.

        • 12

          Peygamber Efendimizin doğumunu anmak, sevgi ve hoşgörüyü yaymak için bir fırsattır. Mevlid Kandili'nizi kutlar, dualarınızın kabul olmasını dilerim.

        • 13

          RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ

          Bu mübarek günde, sevgi ve dua dolu bir Mevlid Kandili geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın gerçekleşmesi dileğiyle.

        • 14

          Mevlid Kandili, geçmişi temizlemek ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsattır. Tüm dualarınız kabul olsun.

        • 15

          "Peygamber Efendimizin doğduğu bu özel günde, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir hayat yaşamayı amaçlayalım. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun.

        • 16

          KANDİL MESAJLARI

          Mevlid Kandili, kalplerimizin bir araya geldiği, dualarımızın Allah katında kabul edildiği mübarek bir gündür. Dualarınızın kabul olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim. Hayırlı Kandiller!

        • 17

          Mevlid Kandili, sevgi, merhamet ve paylaşımın simgesidir. Bu kutsal günde birbirimize daha fazla sevgi gösterelim. Hayırlı Kandiller!

        • 18

          Rahmetiyle aydınlanmış, dualarınızın kabul edilmiş olduğu bir Mevlid Kandili geçirmeniz dileğiyle.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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