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Kandil günleri ne zaman, hangi tarihte? 2021 Diyanet kandil günleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı kandil günleri ve dini günler takvimini yayınladı. 2021 yılının Ağusto ayına gelinmesiyle birlikte müslüman vatandaşlar Mevlid Kandili için geri sayıma geçti. Peki Kandil günleri ne zaman? 2021 Diyanet kandil günleri tarihleri...

09.08.2021 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
Kandil günleri ne zaman, hangi tarihte? 2021 Diyanet kandil günleri

Kandil günleri ne zaman? 2021 dini günler takvimi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda müslümanlar kandil günlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edip dua ederek ve namaz kılarak karşılayacak. İşte 2021 Üç aylar ve dini günler takvimi...

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB​

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

​1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........​

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1443​​

06

KASIM-2021​​​

CUMARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1443

05

ARALIK-2021

​PAZAR

........

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