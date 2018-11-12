Kuzey Irak sınırından 40 km içeri giren Mehmetçik, PKK’ya darbe üstüne darbe vurdu. Zagros sahası diye adlandırılan “Yüksekova-Şemdinli-Çukurca” hattında terör örgütü PKK’nın Türkiye bağlantıları tamamen kopartıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) “Önleyici vuruş” taktiğini devreye soktu. Mehmetçik bu taktikle teröristler nerede yuvalanıyorsa oraya gidip imha etmeye başladı.

48 KAMP YERLE BİR

Yeni Şafak gazetesinden Fatih Özer'in haberine göre az sayıda teröristin kaldığı Kandil’e yönelik kara ve hava operasyonlarına hız verildi. Bu kapsamda Kandil, Zap, Avaşin ve Basyan’a düzenlenen hava harekatlarıyla PKK’nın 48 terör kampı yerle bir edildi. Bölgede sıkışan terör örgütünün İran sınırına yöneldiği belirlendi.

PKK SİNCAR’A TAŞINIYOR

PKK’nın Kandil’deki elebaşlarını aranan listesine koyan ancak terör örgütünün uzantısına destek vermekten vazgeçmeyen ABD, terör örgütünün Sincar’da yuvalanması için 5 yeni askeri üs kurdu. TSK’nın düzenlediği hava harekatlarının ardından bölgede sıkışan PKK’lı çok sayıdaki elebaşının Irak sınırındaki Sincar’a yöneldiği öğrenildi. Emekli Albay Coşkun Başbuğ, PKK’nın Sincar’da yapılanmaya başladığını söyledi.

MEHMETÇİĞE DESTEK

Mehmetçiğin Kandil’e ilerleyişine bölge halkının da destek verdiğini anlatan Coşkun Başbuğ, “Bölgede 500’e yakın köy var. Kimseye zarar vermeden nokta atışlarla terör yuvalarını imha eden Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi coşkuyla karşılandı” dedi.