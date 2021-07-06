Akıllı telefon markası Oppo, kandaki oksijen (SpO2) değerini ölçen ve 1.1 inç tam renkli AMOLED ekranı olan akıllı bilekliği Oppo Band Sport modelini Türkiye'de satışa sundu. 12 farklı egzersiz moduna sahip Oppo Band Sport modeli, uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçebiliyor.
Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan Oppo Band Sport, 8 saatlik bir uyku süresinde 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini okuyabiliyor.
Nabız ölçme monitörüne de sahip olan Oppo Band Sport, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor.
12 EGZERSİZ MODU
Oppo Band Sport'ta koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. Kullanıcılar egzersiz modlarındaki performanslarını, Google Play'de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyorlar.
12 GÜNE KADAR KULLANIM
OPPO Band Sport kullanıcının akıllı telefonunun bir uzantısı olarak da görev yapıyor. Kullanıcıların akıllı telefonlarına gelen mesajları ve arama bilgilerini alabildiği ve müzik çalma fonksiyonunu kontrol edebildiği akıllı bilekliğin 100 mAh’lik pili 1.5 saatte tam olarak şarj oluyor.
Apollo3 yonga seti, 512 KB’lik bellek ve 16 MB’lik dahili depolama alanı olan Oppo Band Sport’un şarjı 12 güne kadar kullanım olanağı sunuyor.
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