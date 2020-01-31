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Bursa'da "karşılıksız yararlanma" suçlamasıyla açılan davada bilirkişi, sanığın, evinin enerji ihtiyacını "kancalama" yöntemiyle komşusuna ait elektrik hattı üzerinden karşıladığını tespit etti.
Bursa 25. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık S.K'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bilirkişi raporunu tamamladı.
KOMŞUSUNA DAVA AÇTI
Elektrik dağıtım şirketinin "ustalık gerektiren bir işçilikle bağlantı yapılmış" tespitinin yer aldığı rapor üzerine M.Ç, komşusuna dava açtı. Dosyanın bilirkişi tarafından incelenmesi talebi üzerine hazırlanan raporda, M.Ç'nin tüketiminin yaklaşık iki katına çıktığı dönemlerde komşusunun sayacının tüketim kaydetmediği, tüketiminin "sıfır" göründüğü belirtildi.
TÜKETİM SIFIR GÖRÜNÜYORDU
Bilirkişinin dönem dönem yapılan sayaç endeks okumalarına da yer verdiği raporunda, "Söz konusu 18 Mayıs 2018'den sonra tüketim endeksleri sürekli sıfır olmasına rağmen sanık S.K'nin bu döneme denk gelen tarihlerde elektriğinin mevcut olduğuna dair beyanları vardır" ifadesi yer aldı.
S.K'nin, sayacını devre dışı bırakarak müştekinin sayacından enerji sağladığı kaydedilen raporda, şu tespitlerde bulunuldu:
"Sanık S.K'nin aboneliğine ait sayacın endekslerinin, 18 Mayıs 2018'den sonraki dağıtım şirketinin 29 Nisan 2019 tarihli sayaç mühürleme tutanağına kadar olan dönemlerde kilovat bazında tüketiminin 'sıfır' değerinde okunduğu tespit edilmiştir. Buna karşın aynı dönemde müşteki M.Ç'nin tüketim miktarında önceki dönemlere göre kilovat bazında belirgin bir artış olduğu, 29 Nisan'da sayacın mühürlenmesinden sonra da belirgin bir azalış olduğu görülmüştür.
Bu durum, dağıtım şirketi yetkililerinin tuttuğu sayaç mühürleme tutanağından da anlaşılacağı üzere sanık S.K'nin müşteki M.Ç'nin sayacından elektrik kullandığını destekler niteliktedir."
5 AYDIR FATURA GİTMİYOR
Raporda, suçlamaları kabul etmeyen S.K'nin "düşük kullanımdan dolayı yaklaşık 5 aydır fatura gelmediği" şeklindeki ifadesiyle ilgili de evde sürekli çalışan buzdolabı gibi elektrikli cihazlar bulunduğundan tüketiminin düşük de olsa belli bir kilovata ulaşacağı ortaya konuldu.
S.K'nin, M.Ç'ye ait tesisattan kendi dairesine hat çekerek onun aboneliği üzerinden elektrik tükettiği anlaşıldı.
OYUNU YÜKSEK FATURA BOZMUŞTU
Geçen yıl M.Ç, temmuz ayında 60 lira civarında gelen elektrik faturasının son aylarda 3-4 katına çıkması nedeniyle enerji dağıtım şirketine başvurmuştu.
Binada inceleme yapan firma görevlileri, M.Ç'ye sayaçlardan ya da okumadan kaynaklı yanlışlık olmadığını, kullanım miktarının doğru yazıldığını söylemişti. M.Ç. borcundan dolayı kapatılan aboneliğini açmak için gelen şirket görevlisiyle kapıda karşılaşmıştı. Bu sırada giriş katında oturan komşusu S.K. de kapısını açmış ve kendisinin de elektriğinin kesildiğini ifade etmişti.
TEKNİK PERSONEL GÖNDERİLDİ
Şirket görevlisi, M.Ç'nin dairesinin şalterindeki mührü kaldırdığında S.K'nin evindeki ışıklar da aynı anda yanmış, bir süre şaşkınlık yaşayan M.Ç, dağıtım firmasına yeniden müracaat ederek inceleme için teknik personel gönderilmesini istemişti.
Apartmana gelen teknik personel, giriş kattaki daireye M.Ç'nin hattından "kancalama" yöntemiyle kablo bağlandığını belirleyerek tutanak hazırlamış, tutanağa bu durumun yanlışlıkla olamayacağını, ustalık gerektiren işçilikle kablonun bağlanabileceği yazılmıştı.
Tutanağı delil gösterip şikayetçi olan M.Ç, açtığı davada hem zararının karşılanması hem de komşusu S.K'nin cezalandırılması talebinde bulunmuştu.
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