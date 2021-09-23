Kanarya Adaları'nda yüzlerce evi lav altında bırakan yanardağdaki şiddetli patlamalar sürüyor

AA

La Palma'daki yanardağda 19 Eylül'de yerel saatle 16.10'da patlamalar meydana gelmeye başladı, lavlarla kaplanan bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.80 bin nüfuslu La Palma'ya gönderilen Askeri Acil Müdahale Birliğinin Komutanı Teğmen Pablo Garcia Perez, bölgedeki durumu ve yardım çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Perez, "Pazar akşamı La Palma'ya ulaştığımız andan itibaren yanardağ patlamalarının olduğu ağızların sol ve sağ taraflarında, kontrol ve gözetim misyonu yürütüyoruz. Aynı zamanda muhtemel zararları en düşük seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra dünden itibaren, tahliye edilen sivil halkın evlerindeki değerli eşyaları almaları için yardım çalışmalarını yürütme misyonu da bize verildi. Hafif araçlarla mağdurların evlerine yaklaşarak, gerekli yüklemeyi yapmalarına yardımcı oluyoruz. Tüm bunları Ada'ya getirdiğimiz araçlar sayesinde yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusal Coğrafya Enstitüsü ve İspanya Volkanik Gözleme ve Geçici Uyarı Enstitüsü yetkilisi Stavros Meletlidis de lav akıntılarının denize ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Meletlidis, "Çok yavaş hareket eden bir lav akışı olduğundan bunun günü ve saati şu anda belli değil. Şu anda temel şeyler volkanın zirvesinde oluyor. İkinci günden sonra, aktivite 4 bin metreyi aşan yamaçta yoğunlaşmış görünüyor. Şu an elde ettiğimiz verilerle patlamaların ne kadar süreceğini gösteremiyoruz. İzlemeye devam ediyoruz. Yapacağımız şey, lav akışları, gaz dağılımı ve yanardağ aktivitesine ilişkin olasılık senaryolarını tahmin etmeye çalışmak." diye konuştu.

- "Korkunç bir şey"

La Palma'da yanardağ patlamalarından dolayı şimdiye kadar tahliye edilen 6 bin kişi arasındaki ilk grupta yer alan Basilio, "Pazar günü akşama doğru yemek yediğimiz sırada tahliye için evimize geldiler. Her şey çok hızlı ve çılgıncaydı. Volkanın evimizin olduğu taraftan faaliyete geçeceğini kimse beklemiyordu. Lavlar çıkınca hemen evi terk etmemiz istendi. Hiçbir şey alamadan alelacele evden çıktık." ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca yaşadığı evini terk etmenin verdiği üzüntüyü anlatırken gözleri dolan Basilio, şöyle devam etti:

"Korkunç bir şey. Duygularımı tarif edecek bir kelime yok. Ama evime geri döneceğime dair inancımı asla kaybetmedim. İyimser olmak lazım, neler olacağını göreceğiz."

Babasının da dün öğle saatlerinde evinden tahliye edildiğini söyleyen Basilio, "48 saat uyuyamadım ama şimdi biraz daha iyiyim. Babamın evinin orada yaklaşık 40 kişi vardı. Onları kurtaran itfaiyeye, askerlere, diğer ekiplere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben de onlara yardımcı olmaya çalıştım. Burada bizlere destek veren, hatta çalışmalara dahi katılan basının da çok değerli olduğunu düşünüyorum." dedi.

- 6 bin kişi tahliye edildi, 320 ev yandı

La Palma'daki yanardağdan çıkan lavlar, yüzlerce ev dahil önüne çıkan her şeyi yok ediyor. Patlamadan dolayı 6 bin kişi tahliye edildi, 400 hektarlık tarım alanı ve 320 ev yandı, 400 milyon avroluk hasar oluştu. Lavlardaki sıcaklık 1100 santigrat dereceye ulaştı.

Yerel yönetim kaynakları, 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan yanardağdan lav akışının ortalama yüksekliğinin 6 metreyi bulduğunu ve şimdiye kadar günde 6 bin ila 9 bin ton kükürt dioksit yayıldığını belirtmişti.

Bölgedeki yardım, kurtarma ve kontrol çalışmalarına Askeri Acil Müdahale Birliği, 30 araç ve 67 personelle destek veriyor.

Kanarya Adaları Volkanik Araştırmalar Enstitüsü, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların 24 ile 84 gün arasında sürmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkacak gazların bölge halkı için tehlike arz edeceği uyarısında bulundu.İspanya'daki sol koalisyon hükümeti de La Palma'nın felaket bölgesi ilan edileceği ve gerekli yardımların kısa sürede ulaştırılacağı açıklamasında bulundu.Kral 6. Felipe'nin de bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, yetkililerle görüşeceği bildirildi.

- İspanya Turizm Bakanı'ndan "harika bir gösteri" yorumu

İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto ise yüzlerce turistin de aralarında bulunduğu 5 bin kişinin tahliye edilmesinden saatler sonra, yanardağ patlamasının "harika bir gösteri" olduğu yorumunu yaptı.

La Palma'yı ziyaretin güvenli olduğunu savunan Marato, "Ada'ya gitme konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Tam tersine, turistlerin adaya seyahat edebileceklerini ve sıra dışı bir şeyin tadını çıkarabileceklerini bilmeleri için bilgileri aktarıyoruz, kendileri görsün. Patlamalar harika bir gösteri." ifadelerini kullandı.

İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia Yanardağı'nda olmuştu.