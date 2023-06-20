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Kanalizasyon kazısında kafatası bulundu! Ekipler geniş çaplı çalışma başlattı

Gümüşhane'de bir otelin bahçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, alanda insan kafatasına ait kemik parçaları fark etti. İhbarla gelen polis ekiplerinin alanda yaptığı geniş çaplı çalışmada yüzeyin yaklaşık 3 metre altında alt çene ve çeşitli kemik parçalarına da ulaşıldı

Giriş: 20.06.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Gümüşhane'deki bir kanalizasyon kazısında kafatası bulundu
İHA

Gümüşhane'de, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin bahçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, alanda insan kafatasına ait kemik parçaları fark etti.

Çalışmalar durdurularak polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kazının yapıldığı alanı emniyet şeridiyle çevirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kafatasının bulunduğu alanda yaptığı çalışmalar havanın kararması ve yağış nedeniyle durduruldu.

Sabah saatlerinde iş makinesi yardımıyla yüzeyin yaklaşık 3 metre altında yeniden başlatılan çalışmada alt çene ve çeşitli kemik parçalarına da ulaşıldı.

Kazı alanından çıkarılan alt çene ve kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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