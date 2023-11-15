Kanalda cansız beden bulundu

Osmaniye'de sulama kanalında cansız kadın bedeni bulundu
Osmaniye'de, sulama kanalında bir kişi, vatandaşların ihbarıyla gelen ekiplerce sudan çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Kümbet köyündeki sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.